Most na ul. Wysokiej we Włocławku zostanie przebudowany. Najpierw powstanie dokumentacja. Zdjęcia

Miasto chce przebudować most nad Zgłowiączką przy ul. Wysokiej we Włocławku. Roboty budowlane objąć mają wykonanie nowej ściany południowego przyczółku mostu, naprawę betonowych elementów mostu oraz wymianę balustrad na nowe. Planowane jest również zwężenie jezdni, wraz z „odchudzeniem” nawierzchni na moście.

Przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej zainteresowanych było sześć firm, które swoje usługi wyceniły w przedziale od 68 do 134 tysięcy złotych (cena netto, do której trzeba jeszcze doliczyć 23 procent podatku) . Miasto, jako najkorzystniejszą, wybrało firmę, która zaproponowała najniższą kwotę. Dokumentację chciały przygotować także:

Przypomnijmy, że w 2022 roku most w ulicy Wysokiej był przebudowywany, ponieważ na początku maja doszło do uszkodzenia jezdni tuż przy wjeździe na most na skutek awarii wodociągowej. Wodociągi naprawiły wtedy północną część mostu. Teraz miasto planuje zająć się częścią północną.

Przeprowadzona w 2022 roku ekspertyza wykazała, że konstrukcja mostu nie została w żaden sposób naruszona. Naruszona została natomiast droga na odcinku 200 metrów, co oznaczało że ulica wymagała całkowitej odbudowy - łącznie z podbudową i nasypem przy samym moście. Prace trwały kilka miesięcy, ruch na ulicy przywrócono w październiku 2022.