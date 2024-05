MPEC we Włocławku ma nowego prezesa. Wiemy kto zastąpił Andrzeja Walczaka. Zdjęcia OPRAC.: Joanna Maciejewska

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku ma nowego prezesa. W środę 29 maja 2024 roku na stanowisko prezesa powołano Dariusza Tomaszewskiego, który do tej pory zajmował stanowisko dyrektora do spraw technicznych. W miejskiej spółce zajął miejsce Andrzeja Walczaka, który kierował nią przez ponad pięć lat.