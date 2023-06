MPEC Włocławek zakontraktował tańszy węgiel i czeka na nową taryfę

- Cena przekroczyła niewiele 600 zł, jest więc ponad 300 procent niższa od kwoty, za jaką MPEC zmuszony był kupować miał węglowy rok temu, w pierwszych miesiącach inwazji Rosji na Ukrainę - zdradza Andrzej Walczak, prezes MPEC we Włocławku. - Ceny poszybowały szczególnie po wprowadzeniu embarga na Rosję. Aktualna taryfa obowiązuje od 11 sierpnia 2022 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie do 10 czerwca zobligowani byliśmy wystąpić do prezesa URE (Urzędu Regulacji Energetyki-red) o zatwierdzenie nowej taryfy.