MPK we Włocławku testuje elektrycznego Solarisa. Jak elektryczne autobusy radzą sobie w czasie mrozów?

- To jest inna pula autobusów. Tam maksymalnie - chociaż decyzje ostatecznie jeszcze nie zapadły – kupowalibyśmy 11 kolejnych autobusów. Natomiast dostawa nie prędzej niż pod koniec przyszłego roku, dlatego że chcemy je rozłożyć w czasie. Żywotność autobusu wynosi mniej więcej 10 lat i nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że za 10 lat będziemy musieli cały tabor w jednym momencie wymienić, bo to będzie obciążenie dla spółki czy miasta, którego pewnie nie będziemy w stanie udźwignąć. Z tego względu chcemy dostawy rozłożyć równomiernie do 2026 roku w przypadku marszałka, a do 2027 roku w przypadku Zielonego Transportu – wyjaśnia senator Krzysztof Kukucki.