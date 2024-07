Na autostradzie A1 można zdobyć darmowe wejściówki do zamku, muzeum czy bilety do kin i teatrów

Zdobądź Szacun na Autostradzie A1 dzięki nowej aplikacji!

Zdobądź Szacun to nie tylko okazja do zdobycia atrakcyjnych nagród, ale przede wszystkim szansa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drodze. Akcja skupia się na edukacji i budowaniu pozytywnych nawyków u kierowców. Uczestnictwo w programie jest proste - wystarczy aktywnie korzystać z aplikacji AmberOne, rozwiązywać quizy, krzyżówki czy zagadki i zbierać #szacuny za każdy przejazd systemem AmberGO.

Nagrody w programie

Uczestnicy akcji mogą liczyć na bogaty pakiet nagród, które zostały starannie dobrana tak, aby zachęcić do zwiedzania i kulturalnego spędzania czasu w regionie. W puli nagród znajdują się m.in. darmowe wejściówki do zamku w Malborku, Muzeum Bursztynu w Gdańsku, Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, a także bilety do kin i teatrów. To świetna okazja, aby połączyć przyjemne z pożytecznym – zdobywać #szacuny podczas podróży i jednocześnie odkrywać nowe, ciekawe miejsca.