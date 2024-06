Nagrody dla laureatów konkursu LMK we Włocławku "Słowo i tożsamość" 2024. Zdjęcia, wideo

- Organizatorzy z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za chęć do pracy i wzięcie udziału w konkursowych zmaganiach. Szczególne wyrazy uznania należą się nauczycielom za krzewienie miłości do słowa pisanego, słowa polskiego oraz uczenie wrażliwości. Wierzymy, że dobry duch patronki konkursu – Marii Danilewicz Zielińskiej – towarzyszy naszej inicjatywie i inspiruje Państwa owocne działania dydaktyczno-wychowawcze, za co serdecznie dziękujemy - mówią Aneta Jaworska, dyrektor III LO we Włocławku i Miłosz Kłobukowski, organizatorzy konkursu.