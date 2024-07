Nagrody dla laureatów konkursu "Ulubiony zwierzak" w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. Zdjęcia, lista

- W ramach konkursu spłynęło do nas ponad sto prac dzieci, które postanowiły podzielić się swoim zamiłowaniem do przeróżnych zwierząt: nie tylko psów i kotów, ale także do motyli, ptaków, gadów czy morskich stworzeń - mówi Aleksandra Pawłowska, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej.