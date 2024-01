Najlepsze pizzerie we Włocławku. Polecane miejsca w styczniu 2024

Jest to rodzaj pizzy charakteryzujący się chrupiącym ciastem i większą ilością dodatków. Najczęściej są to: pomidory, szynka parmeńska, pieczarki, oliwki, mozzarella i świeże zioła. W trakcie wyrabiania ciasta dodawana jest mniejsza ilość tłuszczu i odrobina wody. Ten rodzaj pizzy wypiekany jest w niższej temperaturze, w 350 stopniach, przez około 3 minuty. Z pewnością jest podawana w pizzeriach we Włocławku.

To rodzaj pizzy do którego nie używa się sosu pomidorowego. Smaruje się ją białym sosem z krowiego mleka. Dodatkami mogą być: brokuły, szpinak, pieczarki, cukinia, papryka, ostre papryki, a także mięso, np. kurczak. Nie można pominąć także sera, np. pleśniowego. Ciasto odznacza się większą chrupkością, a jego wyrastanie zajmuje więcej czasu.

Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej pizzerii we Włocławku, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Moda na ten posiłek obecna była jedynie w granicach Neapolu. Jednak kiedy pod koniec XIX wieku migracja zarobkowa do Ameryki znacznie się rozwinęła, za sprawą robotników przeniosła się również za ocean. Pierwsza pizzeria w Nowym Jorku została otwarta w 1905 roku. W pozostałych regionach Włoch pizza stała się modna dopiero po drugiej wojnie światowej. To właśnie stamtąd w 1974 roku przywieziono pomysł otwarcia pierwszej pizzerii w Polsce.

Obecnie to popularne miejsce, do którego możesz wybrać się ze znajomymi w wolny wieczór. Może masz swoją ulubioną pizzerię we Włocławku. Jeśli jeszcze nie, to zajrzyj do katalogu firm i odkrywaj nowe miejsca. Sprawdź, które z nich warto polecić znajomym.