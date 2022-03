Najnowsze informacje z urzędu miasta we Włocławku [15 marca 2022]

Ulica Planty I będzie przebudowana

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na przebudowę ul. Planty I. Jest to część zadania budżetowego pn.: „Przebudowa dróg gminnych”.

Przebudowa zakłada wykonanie nawierzchni jezdni z masy mineralno – asfaltowej, nawierzchni zatoki autobusowej z betonu oraz wykonanie kanału technologicznego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyłożony do wglądu. Dyskusja publiczna

W dniach od 2 marca 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 411, IV-piętro) będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Wieniecką, Wysoką, Kapitulną, Borowską, Jasną i Obwodową oraz w rejonie ulicy Lisek (Uchwała Nr XXXIV/63/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.