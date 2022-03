Najnowsze informacje z urzędu miasta we Włocławku [16 marca 2022]

We Włocławku rusza system rejestracji dla uchodźców z Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. uruchomiony będzie system rejestracji dla uchodźców z Ukrainy. We Włocławku system do nadawania numeru PESEL czynny będzie w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00 a w piątki od 7.30 do 14.00. W holu byłego hotelu Ratuszowego przy ul. Bojańczyka 7 został zorganizowany punkt informacyjny, którego zadaniem jest przede wszystkim uporządkowanie zapisów do systemu rejestracji.

W tym miejscu znajdzie się również punkt informacyjny obsługiwany przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - związany z pomocą społeczną oraz pracownika Urzędu Pracy we Włocławku. Rejestracji uchodźcy będą mogli dokonać o wyznaczonej porze na stanowiskach w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku.

Plan Mobilności Miejskiej. Ankieta dla mieszkańców

Rozpoczęły się prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Kujawy 2035 – wizją przyszłości poruszania się dla obszaru 14 gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal (miasto), Kowal (wiejska), Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek (miasto na prawach powiatu), Włocławek (wiejska). Celem projektu jest stworzenie w całym obszarze zintegrowanego systemu mobilności, który pozwoli na komfortowe, szybkie i przyjazne dla środowiska podróże.