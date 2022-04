Najnowsze informacje z urzędu miasta we Włocławku [20 kwietnia 2022]

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV W trybie konkursu ofert został wybrany realizator program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2022 r. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie to Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 28 500 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych).

Warto złożyć wniosek i otrzymać dotację na wymianę źródła ogrzewania

Od 11 kwietnia 2022 roku trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z terenu budynków/lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek. Wnioski przyjmowane będą do dnia 10 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku kalendarzowym. Decyduje kolejność składanych wniosków.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się wnioskodawcy posiadający tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację są: osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy. Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji jest posiadanie czynnego ogrzewania na paliwo stałe. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji w wysokości 4 tysięcy złotych i obejmuje zakup i montaż nowego źródła ciepła.