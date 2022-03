Najnowsze informacje z urzędu miasta we Włocławku [24 marca 2022]

Obchodzimy Kujawsko-Pomorski Dzień Solidarności z Ukrainą

O godz. 19.00 na placu Wolności rozpocznie się spotkanie integracyjne będące jednym z elementów wsparcia społeczności ukraińskiej.

Ukraińcy mieszkają na terenie każdej z gmin województwa kujawsko-pomorskiego, również we Włocławku. Razem z nami pracują, wychowują dzieci i marzą o życiu bez wojny. 24 dzień marca będzie to szczególny moment – miesiąc od ataku Rosji na Ukrainę, trzydzieści długich dni i nocy, z hukiem rakiet i dźwiękiem syren przeciwlotniczych.

Spotkajmy się na placu Wolności: ci którzy pomagają i ci, którzy tę pomoc otrzymali. Pokażmy poparcie dla Ukrainy. Wspólnie wzmocnijmy naszą nadzieję i odwagę.

Elementem obchodów Kujawsko-Pomorskiego Dnia Solidarności z Ukrainą będzie m.in. wspólne wykonanie hymnów narodowych Polski i Ukrainy oraz uczczenie minutą ciszy ofiar wojny.

Punkt informacyjny i system rejestracji dla uchodźców z Ukrainy

We Włocławku, w holu byłego hotelu Ratuszowego przy ul. Bojańczyka 7 funkcjonuje punkt informacyjny, którego zadaniem jest przede wszystkim uporządkowanie zapisów do systemu rejestracji uchodźców z Ukrainy. W tym miejscu znajdują się również stanowiska informacyjne: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

W pierwszym tygodniu funkcjonowania punktu zarejestrowało się w nim ponad pół tysiąca uchodźców, w tym ok. 240 dzieci.

Jeśli chodzi o system do nadawania numeru PESEL, to jest on czynny w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00 a w piątki od 7.30 do 14.00. Uchodźcy dokonują formalności o wyznaczonej porze, na stanowiskach w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku.