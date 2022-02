Najnowsze informacje z urzędu miasta we Włocławku [28 lutego 2022]

Pomagamy Ukrainie!

Sprawdźcie, w jaki sposób można zaangażować się we wsparcie osób dotkniętych wojną:

jeśli chcesz przekazać pomoc rzeczową

jeśli znasz język ukraiński, rosyjski,

jeśli jesteś prawnikiem

jeśli jesteś przedsiębiorcą, który mógłby zatrudnić osoby zza wschodniej granicy,

jeśli po prostu chciałbyś pomóc.

Prosimy o kontakt: [email protected]

Przede wszystkim warto zapoznać się z informacją jak wygląda proces przyjmowania uchodźców w województwie kujawsko-pomorskim.

Procedura jest następująca:

1. Obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy trafiają do miejsc recepcyjnych, gdzie po wykonaniu czynności proceduralnych przez Służbę Graniczną są kierowani do określonych województw.

2. W województwie kujawsko-pomorskim rozmieszczeniem uchodźców zajmuje się Wojewoda, poprzez wyznaczoną przez siebie komórkę WCZK.

3. Wyznaczony punkt informacyjny w wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego udziela informacji pod numerami telefonów: - 525872771 lub 525872777.

4. W chwili obecnej Wojewoda Kujawsko - Pomorski ustalił, że na terenie województwa uchodźcy będą rozmieszczani w rejonach: Żnina, Sępolna, Świecia i Grudziądza.

5. Kolejne miejsca w miarę napływu uchodźców będą wskazywane przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

6. Włocławek przekazał Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu informację o możliwości przyjęcia uchodźców w trzech lokalizacjach:

- pałac przy ul. Krętej (dawny Dom Dziecka przy Żytniej)

- dawny Hotel Ratuszowy przy ul. Bojańczyka

- budynek po Szkole Podstawowej nr. 15 przy ul. Leśnej

Wskazano również przybliżoną liczbę miejsc, którymi dysponują włocławskie hotele.

7. Uruchomienie przekazanych przez Prezydenta Włocławka lokalizacji nastąpi na polecenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.