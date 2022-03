Najnowsze informacje z urzędu miasta we Włocławku [3 marca 2022]

Solidarni z Ukrainą – powstaje baza pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku tworzy bazę pracodawców, którzy chcieliby pomóc i zatrudnić obywateli Ukrainy. Zainteresowani pracodawcy proszeni są o kontakt: tel. 54 234 00 89 lub 54 234 00 90 wew. 42 lub tel. kom. 728 173 750 e-mail: [email protected]

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku podkreśla, że będzie priorytetowo zajmował się sprawami związanymi z legalizacją pracy dla obywateli Ukrainy. Kontakt w tej sprawie: tel. 54 234 00 89 lub 54 234 00 90 wew. 14 lub tel. kom. 507 218 415 e-mail: [email protected] lub [email protected]

Do kiedy będą czynne osiedlowe punkty, do których można przekazywać dary i pomoc rzeczową dla uchodźców z Ukrainy?

Punkty będą czynne do odwołania, czyli tak długo, jak będzie trzeba. Punkty działają w ośmiu szkołach, zlokalizowanych na poszczególnych osiedlach.

Zazamcze: II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Uroczej oraz Zespół Szkół Elektrycznych przy ul. Toruńskiej.

Południe: Zespół Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej oraz Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. Wyspiańskiego.

Michelin: Szkoła Podstawowa nr 19 przy ul. Szkolnej.

Zawiśle: Zespół Szkół nr 8 przy ul. Willowej.

Kazimierza Wielkiego: Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Żytniej.

Śródmieście: Zespół Szkół Technicznych przy ul. Ogniowej.

Pomoc rzeczową, można dostarczać do tych punktów od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00, a w soboty i niedziele od 12.00 do 18.00.