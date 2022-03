Najnowsze informacje z urzędu miasta we Włocławku [4 marca 2022]

Powstanie projekt przebudowy gmachu przy ul. 3 Maja 6

Został wyłoniony wykonawca, który opracuje dokumentację projektowo - kosztorysową na projekt rozbiórki i odbudowy zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja 6 we Włocławku wraz z oficyną. Zajmie się tym PAM Pracownia Architektoniczna Paweł Myśliwiec.

Nowo zaprojektowany budynek ma być odwzorowaniem istniejącego, wraz z odtworzeniem detali architektonicznych elewacji. Na parterze należy zaprojektować pomieszczenia świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Na wyższych kondygnacjach są przewidywane mieszkania.

Park Południa – kto wykona dokumentację?

Urząd Miasta ogłosił postępowanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej Parku Południa.

To planowana inwestycja obejmująca swoim zakresem zagospodarowanie działki między ulicami Wiejską, Zbiegniewskiej, Konopnickiej i Mystkowskiego (na zdjęciu). Docelowo, w tej lokalizacji zostaną posadzone nowe dorosłe drzewa i krzewy, powstaną alejki, ogród deszczowy, pojawią się też nowe ławki i hotel dla owadów. To tylko część planów. Projekt zakłada rewaloryzację niezagospodarowanego dotąd placu w samym centrum osiedla Południe. Miejsce będzie przestrzenią do spacerów i spędzania wolnego czasu.