Najnowsze informacje z urzędu miasta we Włocławku [6 maja 2022]

8 maja - Narodowy Dzień Zwycięstwa

W niedzielę 8 maja 2022 r. o godz. 12.00 na placu Wolności rozpocznie się miejska uroczystość w ramach obchodów Narodowego Dnia Zwycięstwa.

U stóp Pomnika Żołnierza Polskiego spotkają się m.in. przedstawiciele władz miasta, samorządowcy, poczty sztandarowe służb, organizacji społecznych i kombatanckich, harcerze, mieszkańcy Włocławka. W trakcie uroczystości zabrzmią: hymn państwowy i hejnał Włocławka. Okolicznościowe wystąpienie wygłosi prezydent Marek Wojtkowski.

W sobotę wystartuje 39. Bieg Kujawiaka

7 maja 2022 r. o godz. 11.00 na stadionie Przylesie nastąpi otwarcie 39. Biegu Kujawiaka. Tradycyjnie, zawodnicy pobiegną malowniczą trasą wśród włocławskich lasów.

Zawody mają charakter crossowy. Każdy kto będzie chciał zmierzyć się w biegu głównym z 10 km trasą będzie miał do pokonania dwie pięciokilometrowe pętle leśnymi duktami. Oprócz długiej tradycji Bieg Kujawiaka to przed wszystkim rodzinne święto biegowe w naszym mieście. Organizatorzy: Lekkoatletyczny Klub Sportowy VECTRA we Włocławku przy współudziale Urzędu Miasta Włocławek i Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, zadbali również o rywalizację i emocje dla najmłodszych biegaczy. Jak co roku czekać będą na nich trasy dostosowane do wieku i umiejętności.

Na wszystkich biegaczy, którzy ukończą tegoroczne zmagania, tych młodszych i tych starszych czekają medale, dla najlepszych wyróżnienia i nagrody i coroczne losowanie nagród wśród uczestników.

Otwarcie zawodów przewidziane jest na godzinę 11:00. Pięć minut później rozpoczną się biegi dzieci i młodzieży. Na godzinę 13:00 przewidziany jest start biegu głównego. Początek wręczania nagród nastąpi o godzinie 13:45.