Najnowsze informacje z urzędu miasta we Włocławku [7 marca 2022]

Półtora miliona złotych na nieruchomości w strefie rewitalizacji. Kończy się nabór wniosków

Do 7 marca włącznie trwa nabór wniosków na roboty lub prace zaplanowane na 2022 rok.

Dotacje mogą zostać udzielone na roboty budowlane związane z remontem lub przebudową oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie i restauratorskie. Ich wysokość, w zależności od wybranego programu (Inwestycja z klasą, Remont krok po kroku, Witryna+, Historia się opłaca) może wynieść do 50% nakładów koniecznych.

Dodajmy, że od 2019 r. wsparto w ten sposób roboty lub prace w 21 nieruchomościach zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji na łączną kwotę 3 531 349,33 zł. W połączeniu z wkładem własnym wnioskodawców w wysokości 5 091 073,42 zł, daje to łączną kwotę 8 622 422,75 zł zainwestowaną w poprawę stanu technicznego nieruchomości prywatnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.