Najnowsze informacje z urzędu miasta we Włocławku [9 marca 2022]

We Włocławku trwa nabór do przedszkoli i szkół podstawowych

1 marca 2022r. rozpoczął się nabór do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych miasta Włocławek. Jest on prowadzony za pomocą systemu elektronicznego na wolne miejsca do dnia 25 marca 2022r.

Wszelkie informacje dotyczące ofert poszczególnych jednostek oświatowo - wychowawczych dostępne są na stronach internetowych: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek/News i https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek/News gdzie rodzice mają możliwość swobodnego ich przeglądania i wyboru maksymalnie trzech przedszkoli lub szkół, do których chcą posłać swoje dziecko. Wszelkie wymagane dokumenty można składać zarówno elektronicznie jak i papierowo (w przypadku rodziców nieposiadających dostępu do internetu).

Dnia 11 kwietnia 2022 o godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli i szkół.

Dach tej szkoły przejdzie kolejny etap termomodernizacji

Urząd Miasta ogłosił przetarg na termomodernizację dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku, w ramach zadania „Program Dach – modernizacja pokryć dachowych”. Planowane roboty budowlane to kolejny etap prac na dachu tej szkoły.