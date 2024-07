Najnowsze informacje z Urzędu Miasta Włocławek. Wiadomości z 4 lipca 2024

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski we Włocławku

W dniach 6-7 lipca 2024 r. we Włocławku na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku odbędą się 34. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters i 13. Mistrzostwa Polski Lekarzy w Lekkiej Atletyce.

We Włocławku zaprezentują się lekkoatleci, którzy ukończyli 35 rok życia i przeszli w kategorie Masters. Zawody maja charakter otwarty, warunkiem uczestnictwa jest wiek startującego. W programie zawodów , które odbędą się we Włocławku przewidziano 24 konkurencje żeńskie i 26 konkurencji męskich.

W tym roku na cmentarzu przy al. Chopina zostanie wybudowane nowe kolumbarium. Będzie to czwarte kolumbarium, które powstanie w obrębie włocławskiej nekropolii. 28 czerwca 2024 roku została zawarta umowa na realizację zadania inwestycyjnego , której przedmiotem jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku w formule „zaprojektuj-wybuduj”.

VII Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych I Słabowidzących w Bowlingu

Organizatorem Turnieju jest Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących PIONEK. W piątek 5 lipca 2024 roku, godz.10.45 nastąpi oficjalne otwarcie turnieju, jednak same rozgrywki rozpoczynają się już 4 lipca o godz. 9:00. Miejsce: Kręgielnia PIWNICA OSiR ul. Wysoka 12.

Animacje dla małych i dużych na włocławskich bulwarach

W terminach: 5 lipca 2024 r. od godz. 15.00 do 18.00, 6 lipca 2024 r. od godz. 13.00 do 17.00, 7 lipca 2024 roku. od godz. 14.00 do 17.00 na Bulwarach (na wysokości Starego Rynku) odbędą się wakacyjne zajęcia organizowane przez Akademię Rozwoju Twórczości i Kreatywności, dofinansowane z budżetu Włocławka.