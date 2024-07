Najnowsze informacje z Urzędu Miasta Włocławek. Wiadomości z 9 lipca 2024

Takie są najnowsze informacje z Urzędu Miasta - wtorek 9 lipca 2024 rok.

Nabór wniosków o dotację na remont kamienic we Włocławku

Planujesz ubiegać się o dotację do remontu kamienicy w 2025 roku? Daj znać! Trwa pierwszy, informacyjny etap naboru wniosków na przyszły rok, który ma na celu poznanie skali potencjalnego zainteresowania uzyskaniem wsparcia finansowego Urzędu Miasta Włocławek w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Przypomnijmy, że o wsparcie na realizacje robót budowlanych lub prac konserwatorskich/restauratorskich w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 mogą ubiegać się właściciele/użytkownicy wieczyści nieruchomości. Wysokość dotacji może wynieść nawet 50% nakładów koniecznych.

Na zgłoszenia na tym etapie czekamy do 31 sierpnia 2024 r. Zachęcamy do kontaktu z Urzędem Miasta Włocławek w zakresie planowanego remontu. Chętnie udzielimy wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji na temat wypełnienia wniosków i złożenia wymaganych załączników.

Uwaga: niezłożenie informacji o zamiarze ubiegania się o dotację nie wyklucza możliwości złożenia właściwego wniosku o udzielenie dotacji (etap II, który zostanie ogłoszony po uchwaleniu budżetu na 2025 rok), ale znacznie usprawnia poprawne przygotowanie dokumentów.

Szczegóły są dostępne w zakładce Specjalna Strefa Rewitalizacji na tej stronie.

„Jaka powinna być fontanna w Parku Sienkiewicza” we Włocławku?

Czy pamiętają Państwo fontannę w Parku im. H. Sienkiewicza, przy pomniku? Urząd chciałby przywrócić parkową fontannę w tym właśnie miejscu, dlatego zaprasza do udziału w ankiecie, w której zadaje tylko jedno pytanie: „Jaka powinna być fontanna w Parku Sienkiewicza?” Urząd prosi i napisanie, jak Państwa zdaniem powinna wyglądać fontanna; ma być nowoczesna czy tradycyjna? Bogato zdobiona, z rzeźbami/figurami, ozdobnymi misami, a może w typie bardziej industrialnym? Preferują Państwo naturalny szum wody czy fontannę „śpiewającą” i skrzącą kolorami? Ankieta będzie dostępna do 31 lipca 2024 roku na stronie.

Do wypowiedzi opisowej na temat fontanny, można dołączyć grafikę/rysunek lub podzielić się fotografiami historycznej fontanny przy pomniku Henryka Sienkiewicza.

W Parku na Słodowie we Włocławku można podziwiać odnowioną pasiekę miejską WŁONEY

W skład pasieki wchodzi dziewięć uli. W tym sezonie opiekunem miejskich pszczół jest Kawiarnia „Miodnia”.

Pasieka miejska WŁONEY powstała w 2020 roku i do tej pory obejmowała dwie lokalizacje: Park na Słodowie oraz teren Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości. W celu zapewnienia pszczołom jak najlepszych warunków do życia, miasto zdecydowało jednak o przeniesieniu wszystkich uli w jedno miejsce, tj. na wzgórze w okolicach amfiteatru na Słodowie. W związku ze złym stanem technicznym uli, nastąpiła również konieczność całkowitej ich wymiany na nowe. Była to doskonała okazja, aby „przemycić” fragment naszej lokalnej tradycji. Wszystkie ule zostały ozdobione tradycyjnymi, włocławskimi motywami fajansowymi.

Punkt przy 3 Maja we Włocławku będzie czynny dłużej

Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, od 1 lipca 2024 r. wydłużone zostały godziny funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Zmieniły się również dni otwarcia - teraz punkt czynny jest w poniedziałki i wtorki. Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 22, czynny jest w poniedziałki w godzinach 7:30 – 15:30 oraz we wtorki w godzinach 8:30 – 16:30.

Pracownik Punktu przyjmuje osoby zainteresowane uzyskaniem informacji o Programie „Czyste Powietrze”, a także udziela pomocy przy składaniu wniosków o dofinansowane oraz wniosków o płatność. Można się również kontaktować telefonicznie: 54 414 41 63.

Będą przebudowane tarasy i chodniki przy Przedszkolu Publicznym nr 26 we Włocławku

Został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem jest przebudowa tarasów oraz chodników przy budynku Przedszkola Publicznego nr 26, ul. Radosna 3. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca - Firma Inżynierska Agma. Zgodnie ze specyfikacją, czas na realizację prac wyniesie 45 dni od dnia zawarcia umowy.

Zaproszenie na Webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium skierowanym do przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem europejskiego wsparcia. Webinarium odbędzie się 12.07.2024 r. w godzinach 10:00 – 12:00.

W spotkaniu wezmą udział przedstawicielki Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Omówią nowe zasady wsparcia dla firm z branży gastronomia, hotelarstwo, kultura i turystyka, firm które ucierpiały w wyniku Covid 19. W konkursie wprowadzono istotne zmiany ułatwiające aplikowanie o środki. Tematem będą również inne możliwości uzyskania wsparcia na realizację inwestycji.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie na adres e-mail: [email protected] zgłoszenia wpisując w tytule WEB 12.07.2024 r. w treści imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz nazwę firmy/podmiotu. Zapisać się można również telefonicznie 797 304 126. Każdy uzyska zwrotne potwierdzenie zgłoszenia.

Dostęp do webinarium jest bardzo prosty. Wystarczy dysponować komputerem oraz dostępem do sieci i połączyć się za pomocą przesłanego, najpóźniej w dniu spotkania linku. Zgłoszenia przyjmowane są do 11.07.2024 r. do godzi 12:00 lub do wyczerpania miejsc.'

Bezpłatne zajęcia we Włocławku dla młodych ludzi, którzy marzą o żeglarstwie

Kolejny raz Klub Sportowy AQUA, wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim, prowadzić będzie Program Edukacji Żeglarskiej PolSailing.

Program jest całkowicie bezpłatny. Zapisy trwają w dwóch kategoriach: Optymist - jest skierowany do dzieci w wieku 7-10 lat, Młody żeglarz – adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat. Oczywiście, troszkę starsi i młodsi też mogą wziąć w nim udział.

Zajęcia będą prowadzone do końca lipca, raz w tygodniu w blokach po 4 godziny. Miejsce: Przystań OSiR przy ul. Płockiej 187. Aby wziąć udział, wystarczy się zapisać na stronie

