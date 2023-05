Najwyższe i najniższe emerytury w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia]

Tak zmienią się limity dorabiania do emerytury! Ważne zmiany czekają emerytów już od 1 czerwca 2023 roku. Osoby, które dorabiają do rent i wcześniejszych świadczeń powinny to wiedzieć, bo po…

Zdaniem ZUS dłuższa praca się opłaca

Dłuższa aktywność zawodowa przekłada się na wyższą emeryturę. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętych do jej obliczeń. Przeciętnie przedłużenie okresu pracy o rok i opóźnienie o rok przejścia na emeryturę powoduje wzrost świadczenia o ok. 15 proc.

Osoby, które otrzymują wysokie emerytury to seniorzy, którzy odłożyli decyzję o przejściu na emeryturę na później. Mieli bardzo długi staż pracy i wysokie zarobki.