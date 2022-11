Najzdolniejsi studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku otrzymali stypendia rektora na rok 2022/2023 [zdjęcia]

Aż 86 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku w roku akademickim 2022/2023 otrzymało stypendia rektora. Otrzymali je we wtorek ci, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce (61 studentów), osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.