Napad na sklep w Radziejowie. 47-latek zatrzymany, odnaleziono też atrapę broni [zdjęcia]

Jak informowaliśmy do tego zdarzenia doszło we wtorek (16.05.2023) około godz. 15:40 na ulicy Brzeskiej w Radziejowie. Nieznany wtedy mężczyzna, wszedł do sklepu z przedmiotem przypominającym broń palną i zażądał od ekspedientki pieniędzy. Gdy kobieta odmówiła i zaczęła wzywać policję, sprawca ukradł dwie butelki wódki i uciekł w kierunku ulicy Płowieckiej.

Atrapę broni podejrzany wyrzucił po napadzie do kanału z wodą KPP Radziejów