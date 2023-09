Nastolatka z Włocławka bez prawa jazdy prowadziła auto po chodniku! Jechała „wężykiem” i bez świateł. Wideo

19-latka jechała toyotą po chodniku. „Wężykiem” i bez świateł

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 25 września 2023 roku po godzinie 21 na ul. Szpitalnej we Włocławku. Sierżant sztabowy Jakub Zawalski z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego z Włocławka, będąc w czasie wolnym od służby, zwrócił uwagę na nietypową jazdę toyoty. Auto jechało ulicą Szpitalną bez włączonych świateł, „wężykiem” i po chodniku, a następnie zatrzymało się przy skrzyżowaniu z ulicą Okrzei. Policjant podbiegł tam ustalić co się stało.