Nie tylko kwiaty, czyli ciekawe pomysły na prezenty na Dzień Kobiet

Już tylko tydzień dzieli nad od Dnia Kobiet. Z tej okazji przyjrzeliśmy się ofercie firm z regionu, by wspólnie zaproponować kilka pomysłów na „kobiece” prezenty.

A może kurs prawa jazdy?

Pomorska Akademia Jazdy zaprasza panie na kursy prawa jazdy kategorii B oraz kursy doskonalenia techniki jazdy. W naszym ośrodku zdobędziesz nie tylko wiedzę niezbędną do zdania państwowego egzaminu, ale również nauczysz się bezpiecznie poruszać po drogach. Voucher można wykupić na dowolną kwotę i jednocześnie zarezerwować sobie miejsce na kursie. Pomorska Akademia Jazdy

ul. Sybiraków 7

89-600 Chojnice

tel. 537 733 833

mail: [email protected]

www.pomorskaakademiajazdy.pl

Facebook

Gabinet Kosmetyczny Instytut Zdrowia i Urody Eliksir Młodości

W naszych przytulnych i harmonijnie zorganizowanych gabinetach oferujemy fachową i profesjonalną obsługę. Mogą Państwo zadbać o swoje ciało, a także o spokój ducha. Poza szerokim wachlarzem zabiegów i usług najwyższej jakości, dbamy aby każda osoba wybierająca gabinety Instytutu „Eliksir Młodości” doznała chwil relaksu, wyciszenia i regeneracji. Dzięki doświadczonemu zespołowi oferta kierowana jest zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn w każdym wieku. Zabiegi starannie dobieramy do personalnych potrzeb naszych gości. Ponadto bezpłatnie udzielamy kompleksowych i indywidualnych konsultacji, aby każdy z Państwa mógł w pełni usatysfakcjonowany opuścić gabinety Instytutu „Eliksir Młodości”. Gabinet Kosmetyczny Instytut Zdrowia i Urody Eliksir Młodości

Aleja 700-lecia 2 w Ciechocinku

tel. 504 20 76 76

www.instytuteliksir.pl

Facebook

DomExpert - kopalnia prezentów

DomExpert to wyjątkowe miejsce, w którym znajdziesz tysiące produktów do swojego domu. W sklepie znajdziesz tekstylia do dekoracji i użytku domowego: obrusy, zasłony, firany, ręczniki, pościele oraz akcesoria do kuchni i łazienki: garnki, zastawy stołowe, patelnie, filiżanki, bogaty asortyment AGD oraz wiele innych. W sumie przeszło 60 tys produktów. Wszystkie najwyższej jakości, stworzone specjalnie dla Ciebie przez cenionych krajowych oraz zagranicznych artystów. Z okazji DNIA KOBIET rabat na wszystkie produkty 20%. Zapraszamy do sklepu stacjonarnego, ale również do naszego sklepu internetowego www.domekspert.com. DomExpert

ul. Łanowa 10

87-800 Włocławek

tel. 609 738 320

wwww.domekspert.com

Facebook

YouTube

Instagram

Amari… leczy dotykiem orientu

Amari Masaż Tajski to miejsce, w którym odzyskacie równowagę i spokój oraz zadbacie o swoje zdrowie i kondycję. Sercem oferty Amari jest masaż tajski, który jest rytuałem doskonałym z ponad 2500-letnią tradycją. Możecie wybrać jego klasyczną wersję, a także masaże tajskie aromatycznymi olejkami, gorącymi kamieniami wulkanicznymi, masaż leczniczy, wyszczuplający czy dla kobiet w ciąży i po porodzie. W Amari dbają o Was holistycznie - poza masażami przygotowano tajskie Ceremonie piękna dla ciała oraz na twarz, szyję i dekolt, a także niepowtarzalne tajskie Ceremonie dla dwojga. W salonach masują najwybitniejsi masażyści z Tajlandii, gdzie masaż jest integralną częścią życia każdego człowieka. Pełną ofertę sprawdzicie na https://torun.amarispa.pl/oferta/#masaze AMARI SPA Masaż Tajski Toruń

ul. Ślusarska 6

tel. 573 161 614

e-mail: [email protected]

Facebook

Instagram

BELLEZZA – studio zdrowia i urody

Zadbamy o Ciebie holistycznie. W naszej ofercie znajdziesz zabiegi na twarz, ciało, masaże, rytuały pielęgnacyjne, stylizację paznokci, stylizację rzęs i makijaż, a nasz zespół kosmetologiczno-medyczny oferuje zabiegi medycyny estetycznej poprzedzone bezpłatnymi konsultacjami. Oferujemy zabiegi: Hifu, RF frakcyjny, karboksyterapie, bloomea, oczyszczanie wodorowe, infuzję tlenową, lifting wampirzy, stymulatory tkankowe, wolumetria, wypełnianie ust różnymi metodami, wypełnianie zmarszczek, fibryna, nici PDO, kwasy, laseroterapie, terapie skojarzone oraz depilację laserową. Modelowanie sylwetki: Em slim, bieżnia vacum, lipolaser, roletic, arosha bandaże, liposukcja kawitacyjna, limfodrenaż. Dla każdego klienta – analiza składu ciała z zaleceniami bezpłatnie. Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy Vouchery upominkowe. BELLEZZA Lidia Thiede

Sulnowo 77, 86-100 Świecie

tel. 531 707 028, 792 888 394

e-mail: [email protected]

www.studio-bellezza.pl

Facebook

moment.pl/studio-zdrowia-i-urody-bellezza

LOVENDA KUJAWSKA

Dzień kobiet! Szukasz czegoś na prezent? Nasze produkty to świetny pomysł na to, by był on oryginalny, ładny i użyteczny! To tysiące aromatycznych kwiatów, które nigdy nie zwiędną a swoim wyjątkowym zapachem będą obdarowywać przez lata! Lawenda to aromatyczne zioło, słynące z dobroczynnych właściwości. Jej zapach to olejek eteryczny znajdujący się w kwiatach rośliny. Ma on działanie uspokajające, poprawia jakość snu, wpływa pozytywnie na samopoczucie, koncentrację, pomaga przy lęku. Kosmetyki z dodatkiem lawendy koją i łagodzą skórę, mają też działanie antyseptyczne. Zapraszamy do zakupu naturalnych i wykonywanych z pasją produktów, pochodzących z największej plantacji lawendy na Kujawach! Lovenda Kujawska

Leszcze 32

88-180 Złotniki Kujawskie

www.lovendakujawska.pl

Facebook

OSK Eco Drive

Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy voucher na prawo jazdy kat. B, który jest przeznaczony dla kursantek, które chcą rozpocząć naukę jazdy i szukają wysokiej zdawalności. Nasi instruktorzy są przyjaźni i dostępni dla uczniów, gdy tego potrzebują. Oferujemy również usługę dla kursantek, które chcą uczyć się blisko domu – proponujemy dojazd w odległości 5 km od naszego Centrum. W cenie kursu:

30 godzin lekcyjnych (po 45 min) wykładów (w tym kurs pierwszej pomocy)

30 godzin (po 60 min) jazd (Toyota Yaris)

egzamin wewnętrzny teoria/praktyka

materiały dla kursantów OSK Eco Drive

ul. Kilińskiego 2A

88-100 Inowrocław

tel. 608 332 011

Facebook

Flowerboxy z kwiatów mydlanych

Rosella soap to efekt połączenia pasji z zamiłowaniem do pięknych kwiatów. Produkujemy ręcznie wykonane flowerboxy z kwiatów mydlanych.

Dlaczego kwiaty mydlane? Są trwałe i nietypowe, wyglądają idealnie przez długi czas, nigdy nie zwiędną. Kryją w sobie małą tajemnicę – rozpuszczają się w wodzie tworząc delikatną piankę. Jest to więc świetna alternatywa dla tradycyjnej kąpieli - kąpiel w płatkach kwiatów. Flowerboxy są szczególnie polecane jako prezent dla bliskiej osoby z okazji urodzin lub imienin, a także jako bukiet kwiatów dla nowożeńców w zastępstwie kwiatów ciętych, na Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Nauczyciela, Dzień Babci i wiele innych okazji i jubileuszy.

Zamówienia można składać wybierając produkty dostępne w ofercie sklepu lub skontaktować się poprzez wiadomość e-mail w celu stworzenia indywidualnego bukietu. Rosella soap

rosellasoap.pl

Facebook

Instagram

Fantazja Studio Stylizacji Paznokci

Od 5 roku zajmuję się stylizacją paznokci. 3 lata temu spełniłam swoje marzenie i otworzyłam swój salon „Fantazja”. Uwielbiam zdobienia paznokci, bo właśnie przy takich stylizacjach czuję się spełniona. Jak to często powtarzam, u mnie nie ma „nudy”. Największą satysfakcją są dla mnie klientki stałe, jak i nowe, które przychodzą i wychodzą z uśmiechem na twarzy. Oferuje usługi: przedłużania paznokci metodą żelową, hybrydy dłoni, stóp itp. Wszystkie wzory na paznokciach są malowane, nie używam naklejek i stempli. W salonie są dostępne vouchery upominkowe, które są świetnym pomysłem na prezent z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Fantazja Studio Stylizacji Paznokci

tel. 604 852 242

ul. Toruńska 6

87-103 Mała Nieszawka

Facebook

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Czy zabraknie gotówki w bankomatach?