Nie żyje Andrzej Parecki, działacz Tęczy Topólka

Odszedł najwierniejszy, jeden z nielicznych.

Związany z klubem od początku istnienia, na dobre i na złe, Kibic, Sponsor, Działacz, Człowiek, w którego sercu ogromną część zajmował nasz Klub. ANDRZEJ PARECKI ZMARŁ DZISIEJSZEJ NOCY...

Wyrazy współczucia dla całej rodziny.

Taki wpis pojawił się na stronie internetowej Tęczy Topólka po śmierci Andrzej Pareckiego.

Nic dodać, nic ująć.

Działacz Andrzej Parecki, znany nie tylko w naszym regionie, zmarł w niedziele 21 maja 2023 roku.

W kwietniu minęły 24-lata od powstania Tęczy Topólka. Andrzej Parecki to człowiek orkiestra w klubie. Przede wszystkim pasjonat sportu. Sponsor, kierownik, działacz klubu z Topólki. Za jego namową w zespole na boisku w Dębiankach grali znani piłkarze m. in. Kujawianki Izbica Kujawska, Włocłavii czy ówczesnego Kujawiaka Włocławek. Za swoich najlepszych czasów Tęcza była czołowym klubem A-klasy. Jednak nieskutecznie walczyła o awans do 5 ligi.