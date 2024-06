Nie żyje ksiądz Zdzisław Pawlak, rektor i profesor seminarium we Włocławku

Dzisiaj w nocy odszedł do Domu Pana nasz czcigodny Rektor i profesor ks. Zdzisław Pawlak. Polecajmy Go Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... - podało w środę, 12 czerwca Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku .

Pracę dydaktyczno-naukową rozpoczął we wrześniu 1974, podejmując wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku (wykładał tu w różnym czasie następujące przedmioty: metafizyka, historia filozofii, filozofia Boga, teoria poznania, etyka), w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym (1974–1990) oraz dla świeckich, najpierw na Instytucie Wyższej Kulturze Religijnej we Włocławku (1979–1990, będąc również zastępcą dyrektora tegoż instytutu), następnie w Studium Teologii (od 1990), gdzie wykłada metafizykę, historię filozofii, teorię poznania, filozofię Boga i etykę. Ponadto wykładał w Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy w Bydgoszczy (1983–1998) – filozofię Boga i ogólną metodologię nauk, w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu (1994–1999) – metafizykę i filozofię Boga, a także w Kolegium Katechetyczny w Kaliszu (1989–1999), od 1997 do 2001 na Wydziale Ekonomii i na Wydziale Pedagogiki i Pracy Socjalnej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (podstawy filozofii, filozofia z logiką, etyka).