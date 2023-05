Niesprawny autokar miał zawieźć dzieci na wycieczkę. Policjanci z Radziejowa nie dopuścili do tego [zdjęcia]

Policjanci ogniwa ruch drogowego z KPP Radziejów sprawdzali autokar w Dobrem i nie dopuścili go do jazdy. Nie wyrazili zgody na to, aby dzieci jechały nim na wycieczkę. Powodem był brak aktualnych badań technicznych. Poprzednie upłynęły kilka dni temu. Kolejny podstawiony przez przewoźnika, także nie miał ważnego przeglądu.