Niezwykła wystawa fotograficzna w Czarnym Spichrzu we Włocławku. Zdjęcia

- Kiedy z zespołem przygotowywaliśmy zdjęcia do wystawy byłem zachwycony poziomem prac tych ludzi - mówi Andrzej Winiarski z Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego. - Apeluję do tych młodych ludzi, by rozwijali swoje talenty, a wy rodzice, znajomi, przyjaciele, nauczyciele - macie robić w tym kierunku wszystko, by oni się rozwijali.