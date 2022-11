Noteć Gębice - Kujawiak Lumac Kowal 1:1 w 14. kolejce 5. ligi kujawsko-pomorskiej [zdjęcia]

Dla podopiecznych Rafała Jankowskiego było to ostatnie wyjazdowe spotkanie w rundzie jesiennej. Kujawiak jechał do Gębic w roli faworyta, z racji zajmowanego w tabeli miejsca, choć różnica punktów dzieląca obie drużyny, to zaledwie 2 punkty. Warunki do gry były dobre, jak na tę porę roku. Liczna grupa kibiców z Kowala oraz gospodarzy była świadkami dobrego i emocjonującego widowiska, od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego, co prawda nie obfitujące w gole. Spotkanie poprowadziła trójka sędziów z Kolegium Sędziowskiego w Inowrocławiu, jako główny Szymon Lewandowski, na liniach asystowali: Wojciech Przewozik i Gerard Gólcz.

Spotkanie od środka rozpoczęli goście. Od pierwszego gwizdka trener gospodarzy - Jacek Łukomski w swojej taktyce postawił na wyeliminowaniu z gry najskuteczniejszego strzelca w Kujawiaku Leonida Khankevicha. Były momenty, że nawet 5-6 piłkarzy go pilnowało, co widać w załączonej fotorelacji. Jeśli „Leo” się uwolnił, bo taki pseudonim boiskowy nadali mu koledzy z drużyny, to obrońcy gospodarzy posuwali się do różnych sposobów powstrzymania go, łącznie z zastosowaniem chwytów zapaśniczych, powalając na murawę, aby tylko nie strzelił gola. Pierwszy kwadrans, to gra z jednej i drugiej strony w środkowej części boiska, a nieliczne akcje zaczepne kończyły się na liniach obrony. W 17 minucie Leo strzelił na bramkę z 17 metrów, ale piłka po drodze trafiła w nogi Macieja Misiaka i wyszła na rzut rożny. W odpowiedzi super okazję mieli gospodarze w 21 minucie Joachim Nowacki wrzucił piłkę w pole karnego Kujawiaka, a zamykający akcję Dominik Jelonek uderzył futbolówkę z główki, która minimalnie poszybowała nad poprzeczka bramki, bronionej przez Adama Grzywińskiego.