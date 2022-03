„Nowa ja” nie tylko od nowego roku. Pomysły na zmiany i metamorfozy

Salon Fryzjerski "MAJA''

Jesteśmy zespołem wizażystów i stylistów fryzur, którzy specjalizują się w tworzeniu idealnego wyglądu dla Ciebie. To najlepszy sposób na przygotowanie się na każdą okazję i jest idealny dla każdego, kto chce czuć się pewnie i pięknie.

Metamorfoza wizerunku to profesjonalna usługa wizażu i stylizacji, która zmienia Twój wygląd, samopoczucie i sposób życia. Oferujemy szereg zabiegów dostosowanych do Twoich potrzeb - usługi wizażu, stylizacji włosów oraz trychologię wraz z zagęszczaniem i przedłużaniem włosów. Dzięki nam możesz zmienić swój wygląd, czuć się pewnie w swojej skórze i żyć pełnią życia.

Ośrodek Szkolenia Kierowców EFEKT

Dlaczego warto nas wybrać? Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę, konkurencyjne ceny, wysoką zdawalność potwierdzoną nagrodami dyrektora WORD-u – w 2021 roku otrzymaliśmy od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu nagrodę za najwyższą zdawalność w kategorii C.

Aeroklub Nadwiślański

Chcesz zmierzyć się z siłami natury i zrozumieć jak szybownicy pokonują tysiące kilometrów bez silnika? A może chcesz zobaczyć jak to jest panować nad wszystkimi przyrządami w kabinie samolotu i polecieć wszędzie? Zapraszamy na szybowcowe i samolotowe loty zapoznawcze.

Sylwia Ziółkowska Medycyna Estetyczna

Znajdziesz tu szeroki wachlarz usług zarówno dla pań, jak i dla panów. Dzięki wizytom konsultacyjnym dobrać można odpowiednie metody, zabiegi, jak i ustalić możliwy do osiągnięcia efekt, który zadowoli klientów wybierających ten gabinet.

Medycyna estetyczna to nie tylko sposób na poprawienia mankamentów urody, ale także na poprawę samopoczucia. Sama wizyta u kogoś, kto z zainteresowaniem wysłucha naszych problemów i poważnie podejdzie do spawy, wprowadza nas w lepszy nastrój i buduje nasze poczucie wartości. I takiej atencji możesz spodziewać się w moim gabinecie.

Treningi Jujitsu

Ju-Jitsu to wszechstronna sztuka walki polegająca na nauce walki w każdej płaszczyźnie (uderzenia i kopnięcia, rzuty i obalenia, walka w parterze). W formule Ne-Waza (BJJ) tylko rzuty i walka w parterze.

Ośrodek Rekreacji Konnej i Klub Małego Koniarza

Klub Małego Koniarza powstał w kwietniu 2021 roku w ramach projektu oferującego wsparcie psychologiczno-pedagogiczne połączone z nauką jazdy konnej oraz hipoterapią dla dzieci z gminy Rogóźno. Obecnie po skończonym projekcie nadal zajmujemy się pracą z dziećmi w formie jazdy konnej oraz hipoterapii. Uczymy nie tylko samego poruszania się na końskim grzbiecie, ale również prawidłowych interakcji z koniem oraz poznaniem go nie tylko od strony grzbietu.

W kameralnej stajni znajdują się 4 konie, chętne i przystosowane do pracy z dziećmi. Naszym najwyższym celem jest zarażenie pasją nie tylko do jazdy konnej, ale również do spędzania czasu z koniem w każdej możliwej formie.

Ośrodek Rekreacji Konnej Mariola Orzoł

Szembruczek 59

86-318 Rogóźno

