Nowe ostrzeżenia GIS - tego nie kupuj w sklepach. Biedronka, Lidl i inne markety wycofują ten towar

W wyniku kontroli wewnętrznej podmiotu stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes w określonej poniżej partii boczku wędzonego Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Szczegóły dotyczące produktu: Produkt: Boczek wędzony VAC Numer partii: 01.11.2022 p. 5435 Termin przydatności do spożycia: 01.11.2022 Producent: Bacówka Towary Tradycyjne, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ul. Rajbrot 470, 32-725 Rajbrot, 12010303 Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli: Producent powiadomił wszystkich odbiorców o niezgodności i rozpoczął proces wycofywania produktu z rynku. Producent podjął dobrowolną decyzję o wstrzymaniu dystrybucji kolejnych partii produktu do czasu potwierdzenia bezpieczeństwa oraz prowadzi działania naprawcze. Organy urzędowej kontroli żywności nadzorują proces wycofywania. Inspekcja Weterynaryjna pobrała do badania kolejne partie produktu celem oceny spełniania kryteriów bezpieczeństwa żywności oraz prowadzi nadzór nad przeprowadzeniem działań naprawczych. Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem. WIĘCEJ TUTAJ

GIS