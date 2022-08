Nowe rondo na ulicy Jana Pawła II we Włocławku już czynne [zdjęcia]

To już koniec problemów z objazdami w trakcie budowy ronda na ulicy Jana Pawła II tuż przy wlocie do Michelina od strony Włocławka. Teraz kierowcy mogą bez kłopotów korzystać z turbinowego ronda.

Na uwagę zasługuje odpowiednie oznakowanie poziome namalowane na jezdni. Strzałki kierują jadących od razu w odpowiednią jezdnię – do jazdy na wprost lub do objeżdżania do kolejnego zjazdu. Jak zaznacza wiceprezydent Krzysztof Kukucki, obiekt oddano półtora miesiąca przed terminem.