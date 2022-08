Nowe zakażenia koronawirusem 18.08.2022 we Włocławku. Sprawdź, jakie są liczby Redakcja stronazdrowia.pl

Przedstawiamy dzienny raport na temat koronawirusa we Włocławku. Mamy 10 nowych zakażeń. Dane aktualne na 18.08.2022. Od początku roku we Włocławku stwierdzono 11 861 zakażeń koronawirusem, natomiast zgonów z powodu COVID-19 od początku roku do tej pory mieliśmy 499.