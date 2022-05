Nowe zakażenia koronawirusem 28.05.2022 we Włocławku. Sprawdź, jakie są liczby Newsroom 360

Przedstawiamy dzienny raport na temat koronawirusa we Włocławku. Mamy 0 nowych zakażeń. Dane aktualne na 28.05.2022. Od początku roku we Włocławku wystąpiło 11 675 przypadków zakażeń koronawirusem, jednocześnie w powiecie z powodu COVID-19 od 1.02.2021 do tej pory zmarło 498 osób.