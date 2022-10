Nowe zakażenia koronawirusem 3.10.2022 we Włocławku. Sprawdź, jakie są liczby Redakcja stronazdrowia.pl

0 nowych zakażeń koronawirusem we Włocławku. Przedstawiamy dzienny raport z dnia 3.10.2022. Od początku roku we Włocławku wystąpiło 12 095 przypadków zakażeń koronawirusem, z kolei liczba zgonów związanych z COVID-19 od 1.02.2021 do teraz sięga 502.