Nowe zakażenia koronawirusem 9.12.2022 we Włocławku. Sprawdź, jakie są liczby

We Włocławku w ostatniej dobie odnotowano 2 nowe zakażenia koronawirusem. W sumie od początku roku stwierdzono 12 206 przypadków zakażenia. Od wczoraj zmarło 0 osób w związku z zarażeniem koronawirusem. Od 1.01.2021 we Włocławku zmarły 504 osoby z powodu COVID-19.

Od początku 2021 roku mamy we Włocławku 12 206 przypadków zachorowań i 504 zgony. Wykres poniżej prezentuje zmiany w czasie w liczbie zachorowań oraz zgonów we Włocławku od 1.01.2021 roku.

Jak nosić maseczkę?

By maseczka chroniła przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa należy odpowiednią ją zakładać i ściągać. Przed założeniem maseczki pamiętaj o umyciu i dezynfekcji rąk. Zakładaj maseczkę trzymając ją za sznurki lub gumki. Maseczka powinna przylegać do grzbietu nosa i zasłaniać nos, usta oraz podbródek. Podczas noszenia maseczki nie dotykaj jej. Przed ściągnięciem maseczki również umyj ręce. Ściągaj ją trzymając za sznurki lub za gumki, nie za materiał. Jednorazowe maseczki wyrzucaj od razu do zamykanego kosza na śmieci. Maseczki wielorazowego użytku pierz w temperaturze 60 stp. C. Po ściągnięciu maseczki również umyj i zdezynfekuj dłonie.