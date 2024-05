Nowy wójt gminy Baruchowo zrezygnował ze stanowiska po kilku tygodniach od wyborów! Takie są powody nagłej decyzji. Zdjęcia

Wójt gminy Baruchowo rezygnuje ze stanowiska. Podał powody

Robert Kwaśniewski w wyborach samorządowych 2024 z powodzeniem kandydował na wójta gminy Baruchowo. To najmłodszy wójt w powiecie włocławskim – ma 31 lat. Z samorządem związany jest od 2018 roku, został wtedy radnym gminy Baruchowo.

Zwyciężył w pierwszej turze. Zaledwie po kilku tygodniach od wyborów, podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska z dniem 1 czerwca 2024 . Oznacza to, że w gminie Baruchowo przeprowadzone zostaną przedterminowe wybory na wójta. Informację na temat rezygnacji Robert Kwaśniewski przekazał mieszkańcom w mediach społecznościowych. Podał też powody decyzji – to między innymi problemy zdrowotne oraz inne okoliczności, które uniemożliwiają mu pełnienie nowej roli.

Robert Kwaśniewski przeprosił swoich wyborców

„Pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Niestety, nadszedł moment, w którym muszę postawić zdrowie i rodzinę na pierwszym miejscu. Na stanowiskach się bywa, a człowiekiem trzeba pozostać do końca życia... Chciałbym przeprosić wszystkich wyborców za to, że zawiodłem Wasze oczekiwania. Ta decyzja była dla mnie niezwykle trudna i została podjęta tylko i wyłącznie przeze mnie zdając sobie sprawę z fali rozgoryczenia, smutku z Państwa strony, a być może i hejtu, który teraz na mnie spłynie. Mam nadzieję, że dam z tym sobie radę. Proszę tylko o jedno – uszanowanie tej decyzji i prywatności mojej rodziny w tym trudnym czasie” – pisze Robert Kwaśniewski w dalszej części oświadczenia.

Stanisław Sadowski był wójtem gminy Baruchowo przez 38 lat. W 2024 roku nie kandydował

"Nie kandyduję, ponieważ uważam, że nadszedł czas na zmianę pokoleniową na tym stanowisku, kończę pracę zawodową. Jeśli jest początek to musi być koniec. Gmina pozostawiona jest w dobre kondycji finansowej" - czytamy fragment wypowiedzi Stanisława Sadowskiego, zamieszczonej na stronie gminy Baruchowo.

Takie wynagrodzenie ustalili radni dla wójta gminy Baruchowo

Jak powiedziała nam Jolanta Gawłowska, sekretarz urzędu, na prośbę Roberta Kwaśniewskiego przyznano mu najniższą z możliwych na tym stanowisku pensji - 14 tys. 674 zł brutto . Na to wynagrodzenie składają się: pensja zasadnicza w wysokości 8 200 złotych, dodatek funkcyjny w wysokości 2520 złotych, dodatek specjalny na poziomie 3216 złotych i 9-procentowy dodatek stażowy.

Takie diety otrzymają radni w gminie Baruchowo

Na ostatniej sesji (w maju 2024) Rada Gminy w Baruchowie ustaliła także, jakie diety będą wypłacane radnym. Dla nowego przewodniczącego samorządu Janusza Tomaszewskiego ustalono dietę w wysokości 1202 złotych. Dodajmy, że piastujący tę funkcję w poprzedniej kadencji Jarosław Komorek miał dietę wyższą o ponad 700 złotych. Otrzymywał bowiem 1932 złote. Dieta zastępcy przewodniczącego rady pozostała bez zmian - to dalej 730 złotych. O 1 procent wzrosła natomiast dieta przewodniczących komisji - obecnie to 687 złotych. Wiceprzewodniczący komisji dostawać natomiast będą 644 złote. Bez zmian pozostała natomiast dieta radnych, nie pełniących funkcji - to dalej 601 złotych.