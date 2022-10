Ola Pędziak z Włocławka choruje na raka. Trwa zbiórka na leczenie ośmiomiesięcznej dziewczynki [zdjęcia]

„Pierwszy tydzień w szpitalu był tygodniem badań. Ola to nasza mała bohaterka. Dzielnie zniosła zastrzyki, przygotowania do badań i same badania. W trzeciej dobie pobytu w szpitalu zaproszono nas na rozmowę. To wtedy usłyszeliśmy diagnozę mrożącą krew w żyłach: „Państwa córka ma nowotwór z przerzutami do wątroby. Konieczna jest pilna operacja” – czytamy na stronie Fundacji Siepomaga, na której prowadzona jest zbiórka na leczenie dziewczynki.