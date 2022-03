Opady deszczu we Włocławku. Ile go spadnie dzisiaj (11.03.2022) i w kolejnych 10 dniach? Newsroom 360

Meteorolodzy nie zapowiadają dziś opadów deszczu. Można śmiało wybrać się na spacer. Sprawdź prognozę opadów na najbliższe 10 dni. Pixabay.com

W środę we Włocławku można spodziewać się opadów deszczu. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu we Włocławkuw środa 16.03.2022 sięga 40%. Deszcz zacznie padać już 14.03.2022. Meteorolodzy typują, że najwięcej deszczu może spaść w środę 16.03.2022. Opady miejscami mogą sięgać 1,3 mm. Warto nie zapominać o parasolach we Włocławku.