Opady deszczu we Włocławku. Ile go spadnie dzisiaj (13.08.2023) i w kolejnych 10 dniach? Redakcja Naszemiasto.pl

Czy opady deszczu będą dzisiaj występować we Włocławku? Sprawdź, czy meteorolodzy przewidują na dzisiaj deszcz i czy warto brać ze sobą parasol. pexels.com/Vlad Chețan

W piątek we Włocławku można spodziewać się opadów deszczu. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu we Włocławku w piątek 18.08.2023 sięga 49%. Który dzień będzie najbardziej deszczowy? Meteorolodzy typują, że najwięcej deszczu może spaść w piątek 18.08.2023. Opady deszczu miejscami mogą sięgać nawet 0,8 mm. Lepiej pamiętać o noszeniu ze sobą parasola we Włocławku.