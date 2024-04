Opady deszczu we Włocławku. Ile go spadnie dzisiaj (14.04.2024) i w kolejnych 10 dniach? Redakcja Naszemiasto.pl

Dzisiaj we Włocławku prawdopodobnie będzie padać deszcz. Warto zabrać ze sobą parasol, żeby nie zmoknąć. pexels.com/Vlad Chețan

Obfite opady deszczu wystąpią w ciągu najbliższych 10 dni (14.04 - 24.04). Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu we Włocławku we wtorek 16.04.2024 sięga 80%. Deszcz pojawi się już 14.04.2024. W ciągu najbliższych 10 dni najbardziej deszczowym dniem będzie wtorek 16.04.2024. Dzienne opady deszczu mogą wynieść 3,4 mm. Lepiej nosić ze sobą parasol we Włocławku.