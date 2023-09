Opady deszczu we Włocławku. Ile go spadnie dzisiaj (21.09.2023) i w kolejnych 10 dniach? Redakcja Naszemiasto.pl

Dzisiaj nie spodziewamy się opadów deszczu. Sprawdź prognozę opadów na 10 dni dla Włocławka, aby wiedzieć, kiedy możliwy jest deszcz. pexels.com/Elias Tigiser

W sobotę we Włocławku można spodziewać się opadów deszczu. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu we Włocławku wynosi 72%. Który dzień będzie najbardziej deszczowy? W ciągu najbliższych 10 dni najbardziej deszczowym dniem będzie sobota 23.09.2023. Opady miejscami mogą sięgać 3,7 mm. Lepiej pamiętać o noszeniu ze sobą parasola we Włocławku.