Opady deszczu we Włocławku. Ile go spadnie dzisiaj (24.03.2024) i w kolejnych 10 dniach?

W czwartek we Włocławku można spodziewać się opadów deszczu. We Włocławku prawdopodobieństwo opadów na 28.03.2024 wynosi 41%. Deszcz zacznie padać już 24.03.2024. W ciągu najbliższych 10 dni najbardziej deszczowym dniem będzie czwartek 28.03.2024. Może spaść 4,9 mm deszczu. Lepiej noś ze sobą parasol we Włocławku.