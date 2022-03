Opady deszczu we Włocławku. Ile go spadnie dzisiaj (5.03.2022) i w kolejnych 10 dniach? Newsroom 360

Nad Włocławek nie powinny dzisiaj dotrzeć deszczowe chmury. Sprawdź szczegółową prognozę opadów dla Włocławka. pexels.com/Rahul Pandit

W poniedziałek we Włocławku można spodziewać się opadów deszczu. We Włocławku prawdopodobieństwo opadów na 7.03.2022 wynosi 20%. Deszcz pojawi się już 7.03.2022. Meteorolodzy zapowiadają, że najbardziej deszczowym dniem może być poniedziałek (7.03). Opady miejscami mogą sięgać 0 mm. Lepiej pamiętać o noszeniu ze sobą parasola we Włocławku.