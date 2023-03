Osobowość Roku 2022 w Kujawsko-Pomorskiem. Oto laureaci w kategorii "Biznes". Zobacz zdjęcia

OSOBOWOŚĆ ROKU to wielki plebiscyt prowadzony w całej Polsce przez dzienniki regionalne i serwisy internetowe wydawnictwa Polska Press. W naszym województwie akcję prowadzą Gazeta Pomorska i serwis www.pomorska.pl , Express Bydgoski i serwis www.expressbydgoski.pl , Nowości - Dziennik Toruński i serwis www.nowosci.com.pl oraz miejskie i powiatowe serwisy www.naszemiasto.pl .

Statuetki i nagrody zostaną wręczone w kwietniu 2023 roku roku podczas uroczystej wojewódzkiej gali, a w maju przyjdzie czas na podsumowanie plebiscytu w skali całej Polski. Laureaci w każdej kategorii z każdego województwa zostaną zaproszeni na ogólnopolską galę, które odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.

2022 rok zapisze się historii jako wyjątkowo trudny i niebezpieczny czas. Od początku roku świat z niepokojem śledzi wojnę w Ukrainie, która zmieniła nasze przekonania co do bezpieczeństwa i pokoju we współczesnym świecie. Jednocześnie przyszło nam się jeszcze zmagać z konsekwencjami pandemii koronawirusa i narastającą inflacją pociągającą za sobą różne skutki ekonomiczne.