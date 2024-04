Ostatnia 74. sesja Rady Miasta Włocławek w kadencji 2018-2024. Podziękowania dla radnych. Zdjęcia

- Ta była odmienna od pozostałych kadencji, ponieważ po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z kadencją wydłużoną ustawowo do pięciu lat, a były przecież czteroletnie. Ponadto w związku na kolizję z wyborami parlamentarnymi wydłużono ją o kolejne pół roku - mówi Piotr Kowal, przewodniczący Rady Miasta Włocławek. - Zatem pięć i pół roku pracy za nami. Myślę, że będę wyrazicielem większości z nas, kiedy powiem, że była to kadencja dobra dla miasta. Zapewne każdy z państwa składając wnioski i interpelacje chciał, żeby udało się zrobić więcej, ale wiem, że często to ograniczenia budżetowe niestety na więcej nie pozwalały. Jestem dumny, że mogłem pracować z wami. Dla mnie to była pierwsza kadencja. Tym bardziej chcę podziękować, że powierzyliście mi funkcję przewodniczącego. Starałem się najlepiej tę funkcję wykonywać, jak potrafiłem. Ocenę pozostawiam państwu.