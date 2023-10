Oto jak mogą się zmienić opłaty w sanatoriach w 2024 roku. Czy będą podwyżki? OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Pobyt w sanatorium to okazja do podbudowania zdrowia. Trzy tygodniowy turnus to zwykle jednak wydatek dla pacjenta. A w 2024 roku mogą one znacznie wzrosnąć. Nowe stawki poznamy dopiero na początku 2024 roku i nie wiadomo czy zostaną na aktualnym poziomie - są one zamrożone na poziomie z 2022 roku.