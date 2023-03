Oto lista badań, które może zlecić lekarz rodzinny w ramach NFZ

Nasze zdrowie powinno być dla nas bardzo ważne i to w każdym wieku. Nawet jeśli nie mamy dolegliwości to profilaktyczne badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. A wystarczy tylko wizyta u lekarza rodzinnego w przychodni, do której należymy. Na jakie badania może skierować lekarz rodzinny? O jakich badaniach powinniśmy pamiętać regularnie?

Prowadząc zdrowy tryb życia, możesz zyskać nie tylko wymarzoną sylwetkę i dobre samopoczucie, ale również zapobiec wielu chorobom. Warto tez regularnie się badać jeśli mamy jakieś podejrzenia albo profilaktycznie, szczególnie jeśli jesteśmy w grupie ryzyka. Wiele badań może zlecić nam lekarz pierwszego kontaktu w przychodni.