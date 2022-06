Oto najdłuższe i najkrótsze ulice we Włocławku [ranking, zdjęcia z Google Street View]

Najdłuższe ulice we Włocławku

Najdłuższa ulica w Polsce znajduje się w Warszawie. To Wał Miedzeszyński o długości 14,6 km. Za nią jest ulica Puławska która w granicach miasta ma 12,25 km (jej całkowita długość to 15,6 km, ale oprócz warszawskiego odcinka jest ten należący do Piaseczna).

Najkrótsze ulice we Włocławku

Najkrótsza ulica w Polsce ma zaledwie 22 metry i nie jest do niej przypisany żaden budynek. To ulica Samborska w Warszawie. We Włocławku najkrótsza ulica ma 42 metry długości. Czy wiecie co to za ulica?

Sprawdźcie nasz ranking długości ulic we Włocławku – jak wyglądają, ile mierzą, jak się nazywają i gdzie się znajdują się najdłuższe i najkrótsze ulice miejskie: